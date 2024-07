Amira Pocher und Christian Düren machen es offiziell: "Es war an der Zeit!"

So richtig gefunkt haben soll es dann beim gemeinsamen Urlaub in Kapstadt.

Am Abend hat sie ihren Worten mit dem ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem neuen Partner bei einer Modenschau in Potsdam Taten folgen lassen.

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" hatte Amira bereits angekündigt, dass am Dienstag "etwas Besonderes" passieren werde.

Vor traumhaft schöner Kulisse im Neuen Palais in Potsdam zeigten sich Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) erstmals gemeinsam als Paar. © Jens Kalaene/dpa

"Der Urlaub mit meinen Kindern war eine Generalprobe", meint die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (46). Und diese war ein voller Erfolg, wie Amira ausführt: "Es hat super funktioniert, er hat die Generalprobe bestanden."

Zum Glück!

Denn wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Amira ihrem Christian wohl schweren Herzens eine Abfuhr erteilen müssen. "Wenn das nicht geklappt hätte, wären wir auch nicht zusammen", stellt sie klar.

Am Ende ist aber alles gut gegangen. Und auch mit Ex-Mann Olli klappt das Patchwork-Leben immer besser, verrät die Moderatorin: "Es war eine gute Idee so nah zu Olli zu ziehen. Am Anfang war es zwar suboptimal und belastend für mich, aber jetzt funktioniert es super. Das ist toll!"

Umso besser also, dass nicht nur Olli in Köln lebt, sondern auch ihr Neuer ein waschechter Rheinländer ist.