Amira Pocher schlägt zurück! Wollte Ex Oli sie privat und beruflich fertig machen?

Köln - Moderatorin Amira Pocher (31) hat in den letzten Monaten einiges einstecken müssen ... Nach jeder Menge Attacken von Ex Oli (46) scheint nun der ideale Moment für eine Gegenoffensive gekommen zu sein.

Auf der Berliner Fashion Week traten Amira und Christian Düren (34) erstmals als Paar auf. © Jens Kalaene/dpa

Jedem dürfte klar sein: Damit ist wohl Oli gemeint! Der Wahl-Kölner nutzte beinahe täglich die Gunst der Stunde, um über seine Noch-Ehefrau herzuziehen.

Nicht nur die vermeintliche Liaison mit Biyon Kattilathu (40) stieß dem Hannoveraner dabei ganz übel auf. Auch die ersten Knutsch-Gerüchte um seine Verflossene und Christian Düren nahm Oli als Anlass für verbale Attacken.

Schon bald - Zeitpunkt unklar - sollen sich Amira und Oli ganz offiziell an einen Tisch setzen und ihre Scheidung per Unterschrift besiegeln. Danach hatte die Ex-Affäre von Cora Schumacher (47) vor, mit seiner künftigen Ex-Frau "zum Inder essen" zu gehen. "Irgendwo in Düren", fügte der Blondschopf in einem kurzen Instagram-Ausschnitt an.

Dass sich einer der beiden in Zukunft von der Bildfläche verabschiedet - ausgeschlossen. "Fakt ist, wir beide machen weiter. Das bin nicht nur ich, die weitergemacht hat. Glaubt mir mal, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, da hat jeder sein eigenes Leben", stellte Amira zur beruflichen Zukunft klar.