Amira Pocher überglücklich! Diesen Meilenstein darf Olis Ex jetzt feiern

In ihrer Instagram-Story gewährte die Moderatorin ihren Fans einen kleinen Einblick. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Über die ersten Mieter sprach die Wahl-Kölnerin noch nicht. Die Erleichterung, dieses und andere Kapitel aus der Vergangenheit bewerkstelligt zu haben, dürfte hingegen riesengroß sein.

Erst am vergangenen Freitag hatte ihr Noch-Ehemann Oli in den sozialen Netzwerken gegen sie gestichelt und ihre Dankesrede nach dem Liebes-Outing mit Christian aufs Korn genommen.

Inzwischen wird der Ex-Kollege von Harald Schmidt (67) sogar mit Moderatorin Laura Wontorra (35) in Verbindung gebracht.

Gemeinsam mit der Kölnerin zeigte sich der Hannoveraner nach dem Spiel Deutschland gegen Spanien auf Instagram. Ob seiner Ex der Schnappschuss nahegeht, ist unklar.

Ein Scheidungstermin hingegen soll bereits stehen. Auch darüber machte sich ihr Verflossener in bekannter Manier lustig - auf der Bühne. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Sandy Meyer-Wölden (40) deutete er an, mit Amira nach gesetzter Unterschrift "zum Inder zu gehen. In Düren."