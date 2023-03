Amira Pocher verrät persönlichen Tick: "Das ist crazy, oder?"

Köln - Amira Pocher (30) hat ihren Fans ein verblüffendes Geheimnis über sich verraten. Die Moderatorin kann mit einer Kleinigkeit so gar nicht umgehen und nimmt dafür auch lange Wartezeiten in Kauf ...

Mit viel Humor machte sich Amira Pocher (30) am Montag über sich selbst lustig. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

In gewohnt offener und sympathischer Art meldete sich die Frau von Comedian Oliver Pocher (45) am Montag bei ihren 947.000 Fans auf Instagram zu Wort. "Ich war schon in drei Läden und musste den Kühlschrank mal wieder auffüllen", so Amira zum Beginn ihrer Story.

Wie schon des Öfteren meldete sich Amira aus ihrem Auto bei ihrer Community und berichtete von ihren Plänen zum Wochenstart. "Ich bin jetzt zum Essen eingeladen und erzähle euch noch einen Fun Fact über mich", offenbarte die gebürtige Österreicherin.

Während viele ihrer Fans sicher mit einer schockierenden Botschaft rechneten, verriet die 30-Jährige, dass sie so gar nichts mit Unpünktlichkeit anfangen könne. "Ich liebe es, pünktlich zu sein. Ich rede von pünktlich! Nicht zwei Minuten zu spät und auch nicht früher."

"Ich bin immer gerne um Punkt da. Und deswegen sitze ich jetzt noch im Auto um die Ecke, weil ich zu früh bin", machte sich die 30-Jährige fast schon über sich selbst lustig. "Das ist crazy, oder?"