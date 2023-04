Amira Pocher zeigt "ihr" Schloss: So dekadent residiert sie am Wörthersee

Amira Pocher schwelgt im Luxus: Die TV-Moderatorin residiert in Österreich in einem 5-Sterne-Schlosshotel für den Preis von schlappen 2200 Euro pro Nacht.

Von Nicole Reich

Velden am Wörthersee (Österreich) - Amira Pocher (30) ist schon in den luxuriösesten Urlaubsresorts abgestiegen, doch in Österreich fühlt sie sich immer noch am wohlsten. Natürlich gehört aber auch hier ein gewisses Maß an Dekadenz bei der Behausung zum Grundstandard.

Amira Pocher (30) ist in Österreich am Wörthersee angekommen. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher "Servus vom Wörthersee", meldet sich die Ehefrau von Oliver Pocher (45) in einer Instagram-Story bei ihren rund 944.000 Followern. Während ihr Göttergatte zurzeit einmal mehr in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, hat es Amira erneut ins Land ihrer Geburt verschlagen. So war die 30-jährige Kölnerin eigentlich erst vor Kurzem auf Österreich-Besuch, kann von der idyllischen Natur am größten See Kärntens jedoch nicht genug bekommen. "Ich lieb's hier einfach so sehr", schwärmt sie drauflos. Dieses Mal sei sie wegen Ostern angereist, denn ein großer Teil von Amiras Familie wohnt in der Umgebung. Außerdem stünden noch ein paar andere Termine vor Ort an, verrät die Pocher-Gattin und gerät beim Blick nach draußen schon wieder ins Staunen. Amira Pocher Amira Pocher meldet sich mit "Mega-News" und strahlt: "Noch größer - einfach geil!" "Also bitte, wie kann man das hier nicht genießen? Das ist ein absoluter Traum! Warum nicht jeden Tag?", denkt die TV-Moderatorin offenbar nur halb im Scherz ans Auswandern. Auf Dauer könnte das jedoch teuer werden. So residiert Amira während ihres Aufenthalts buchstäblich in einem Schloss. Kosten für ihre Luxus-Suite pro Nacht (im Zeitraum April): schlappe 2200 Euro!

Amira gewährt Einblicke in ihre dekadente 5-Sterne-Unterkunft. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Amira Pocher genießt Luxus pur auf 300 Quadratmetern