Amira Pocher zündet nächste Eskalationsstufe im Krach mit Olli - Fans außer sich

Damit ist der gemeinsame Podcast der Eltern zweier Söhne fortan Geschichte. Süffisant fügte Olli in seinem Instagram-Post noch hinzu: "Für diese 2 Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und habe ihn eigenständig verfasst."

Erst am Dienstag hatte der Comedian auch beruflich einen Schlussstrich gezogen und verkündet: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich."

Nachdem beide Parteien zunächst sehr darauf bedacht waren, ihre Trennung harmonisch über die Bühne zu bringen, scheint der eheliche Scherbenhaufen der Pochers jetzt doch in einer öffentlichen Schlammschlacht zu münden.

Oliver Pocher (45) hat in dieser Woche auch die berufliche Zusammenarbeit mit der gebürtigen Österreicherin gekündigt. © Henning Kaiser/dpa

Auch den Fans ist diese neue Entwicklung nicht verborgen geblieben. Unter dem Anwalts-Beitrag von Amira machen sie ihre Meinung deutlich. Die frühere Visagistin kommt dabei gar nicht gut weg.

"Wie habt ihr immer gesagt? Eine Beziehung ist erst dann beendet, wenn man sich entfolgt?! Und jetzt machst du genau diesen infantilen Move? Uff Amira! Sorry, aber für mich ist das eine geistige Bankrotterklärung und ein Armutszeugnis", schreibt eine Userin.

Ein weiterer Instagram-Nutzer erklärt: "Ihr zieht über Gott und die Welt her. Macht euch lustig, zieht Leute durch den Dreck und ertragt es nicht, wenn man mal über euch schreibt?! Also sorry, aber da hätte man drüber stehen können".

Die Sympathien in der Schlammschlacht scheinen derzeit klar verteilt. Amira erhält zunehmend den Stempel der Bösen. Unter einem Posting von Olli mehren sich die Kommentare wie: "Schlimm, wie man sich in Menschen täuschen kann. Tut mir mega leid für dich."

Für den Verfasser habe sich die Österreicherin "immer mehr ins Negative geändert". Als Begründung führt er unter anderem "Materialismus" auf. Olli hat bislang noch nicht auf das Entfolgen seiner zweiten Ehefrau reagiert.