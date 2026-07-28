Babybauch-Update von Amira Aly: Verrät sie mit dieser Aktion das Geschlecht?
Köln - Trotz ihrer Schwangerschaft geht Amira Aly (33) weiterhin ihren sportlichen Aktivitäten nach. Voller Stolz präsentiert sie in dem Zuge auch ihre pralle Babykugel. Allerdings sorgt sie mit einer Aktion für große Spekulationen.
Denn auf ihrem Instagram-Kanal hat die 33-Jährige jetzt einen Schnappschuss veröffentlicht, den sie mit hochgeschobenem T-Shirt vor Fitnessgeräten zeigt. "Wir wachsen", schreibt sie zu dem Spiegelselfie.
Mit ihrem derzeitigen Lebensgefährten Christian Düren (36) erwartet die Moderatorin ihr erstes gemeinsames Kind. Für die gebürtige Österreicherin ist es nach den beiden Kindern mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) schon der dritte Sprössling.
Unklar ist allerdings, welches Geschlecht das Baby haben wird. Dazu hat sich Amira, genau wie zum errechneten Geburtstermin oder der aktuellen Schwangerschaftswoche, bislang nicht geäußert.
Doch in den sozialen Medien wird jetzt eifrig über das Babygeschlecht spekuliert.
Grund dafür: Beim Shoppen für das neue Familienmitglied zieht es die werdende Mutter direkt zu den Kleidungsstücken für Mädchen.
Amira Aly verlässt Geschäft mit reichlich pinker Babykleidung
"Es ist aber so süß", schwärmt die gelernte Make-up-Artistin. Vor allem ein rosafarbenes Outfit habe es ihr anscheinend angetan.
Zwar lässt es sich Amira nicht nehmen, noch einen Blick auf die Jungenabteilung zu werfen, doch als die gebürtige Österreicherin das Geschäft verlässt, ist eines deutlich zu sehen: In ihrer Einkaufstüte befindet sich ausschließlich pinke Babykleidung.
Erwarten die 33-Jährige und ihr Partner Christian etwa ein Mädchen? Nach den beiden Söhnen mit Ex-Mann Pocher wäre es die erste Tochter für Amira.
Während ihre Fans sich noch gedulden müssen, weiß der Kölner Comedian bereits Bescheid, welches Geschlecht das Ungeborene hat - allerdings nicht von Amira selbst.
In Erfahrung gebracht habe es Olli von den beiden gemeinsamen Kindern. "Na ja, die Kinder quatschen. Was soll ich sagen …!", stellte der 48-Jährige jüngst klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)