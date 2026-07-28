Babybauch-Update von Amira Aly: Verrät sie mit dieser Aktion das Geschlecht?

Köln - Trotz ihrer Schwangerschaft geht Amira Aly (33) weiterhin ihren sportlichen Aktivitäten nach. Voller Stolz präsentiert sie in dem Zuge auch ihre pralle Babykugel. Allerdings sorgt sie mit einer Aktion für große Spekulationen.

Amira Aly (33) wird zum dritten Mal Mutter. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Denn auf ihrem Instagram-Kanal hat die 33-Jährige jetzt einen Schnappschuss veröffentlicht, den sie mit hochgeschobenem T-Shirt vor Fitnessgeräten zeigt. "Wir wachsen", schreibt sie zu dem Spiegelselfie.

Mit ihrem derzeitigen Lebensgefährten Christian Düren (36) erwartet die Moderatorin ihr erstes gemeinsames Kind. Für die gebürtige Österreicherin ist es nach den beiden Kindern mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) schon der dritte Sprössling.

Unklar ist allerdings, welches Geschlecht das Baby haben wird. Dazu hat sich Amira, genau wie zum errechneten Geburtstermin oder der aktuellen Schwangerschaftswoche, bislang nicht geäußert.

Doch in den sozialen Medien wird jetzt eifrig über das Babygeschlecht spekuliert.

Grund dafür: Beim Shoppen für das neue Familienmitglied zieht es die werdende Mutter direkt zu den Kleidungsstücken für Mädchen.