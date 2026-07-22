Ungeborenes Baby in Gefahr: Amira Aly nach Untersuchung in großer Sorge

Klagenfurt (Österreich) - Amira Aly (33) hat sich mit sorgenvollen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet. Der Grund sind die Ergebnisse eines medizinischen Tests. Gefahr droht vor allem für ihr ungeborenes Baby.

Amira Aly (34) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Die Blutwerte der werdenden Mama lassen jedoch arg zu wünschen übrig. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot)

Aktuell weilt die gebürtige Österreicherin noch immer in ihrer Heimatstadt Klagenfurt, wo sie zuletzt im Rahmen von Dreharbeiten für das ProSieben-Boulevardmagazin "taff" an die einst prägendsten Orte ihrer Kindheit zurückkehrte.

In einer freien Minute wandte sie sich an ihre Follower, um in einer Instagram-Story über die Auswertung einer Untersuchung zu berichten, die sie im Zuge der Vorsorge zu ihrer aktuellen Schwangerschaft hatte durchführen lassen.

"Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: 'Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen',", erklärte Amira. Und tatsächlich: Statt Entwarnung gibt es doch eher Anlass zur Sorge.

Die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (48) verriet: "Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3."