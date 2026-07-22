Ungeborenes Baby in Gefahr: Amira Aly nach Untersuchung in großer Sorge

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Amira Aly macht sich Sorgen. Grund sind die Ergebnisse einer Untersuchung im Zuge der Schwangerschaftsvorsorge. Gefahr droht vor allem für ihr ungeborenes Baby.

Von Frederick Rook

Klagenfurt (Österreich) - Amira Aly (33) hat sich mit sorgenvollen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet. Der Grund sind die Ergebnisse eines medizinischen Tests. Gefahr droht vor allem für ihr ungeborenes Baby.

Amira Aly (34) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Die Blutwerte der werdenden Mama lassen jedoch arg zu wünschen übrig.
Amira Aly (34) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Die Blutwerte der werdenden Mama lassen jedoch arg zu wünschen übrig.  © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot)

Aktuell weilt die gebürtige Österreicherin noch immer in ihrer Heimatstadt Klagenfurt, wo sie zuletzt im Rahmen von Dreharbeiten für das ProSieben-Boulevardmagazin "taff" an die einst prägendsten Orte ihrer Kindheit zurückkehrte.

In einer freien Minute wandte sie sich an ihre Follower, um in einer Instagram-Story über die Auswertung einer Untersuchung zu berichten, die sie im Zuge der Vorsorge zu ihrer aktuellen Schwangerschaft hatte durchführen lassen.

"Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: 'Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen',", erklärte Amira. Und tatsächlich: Statt Entwarnung gibt es doch eher Anlass zur Sorge.

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Die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (48) verriet: "Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3."

Amira Aly niedergeschlagen: "Es fehlt mir wirklich alles!"

Für ihren neuen Partner Christian Düren (36) ist es das erste Kind. Amira hat bereits zwei kleine Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher (48).
Für ihren neuen Partner Christian Düren (36) ist es das erste Kind. Amira hat bereits zwei kleine Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher (48).  © Felix Hörhager/dpa

Sichtlich besorgt schob Amira hinterher, dass genau diese Dinge "superwichtig" seien "für die Entwicklung" ihres ungeborenen Babys. "Es fehlt mir wirklich alles", seufzte sie in die Kamera.

Um zu verhindern, dass ihrem dritten Kind bis zur Entbindung weiter wichtige Nährstoffe fehlen, werde sie ab sofort "supplementieren - und das nicht zu knapp", wie die Partnerin von TV-Moderator Christian Düren (35) ankündigte.

Eine gute Nachricht hatte Amira dann aber doch noch zu verkünden. Ein Schwangerschaftsdiabetes konnte im Rahmen des Zuckertests bei ihr definitiv ausgeschlossen werden. Immerhin.

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Zuletzt hatte die ehemalige "Prominent"-Gastgeberin auf ihrem Kanal vermehrt ihren wachsenden Babybauch in Szene gesetzt.

Nach einer erholsamen Auszeit auf Mallorca ging es für sie dann weiter zu den Dreharbeiten nach Österreich.

Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/amiraaly (Screenshot)

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