Ungeborenes Baby in Gefahr: Amira Aly nach Untersuchung in großer Sorge
Klagenfurt (Österreich) - Amira Aly (33) hat sich mit sorgenvollen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet. Der Grund sind die Ergebnisse eines medizinischen Tests. Gefahr droht vor allem für ihr ungeborenes Baby.
Aktuell weilt die gebürtige Österreicherin noch immer in ihrer Heimatstadt Klagenfurt, wo sie zuletzt im Rahmen von Dreharbeiten für das ProSieben-Boulevardmagazin "taff" an die einst prägendsten Orte ihrer Kindheit zurückkehrte.
In einer freien Minute wandte sie sich an ihre Follower, um in einer Instagram-Story über die Auswertung einer Untersuchung zu berichten, die sie im Zuge der Vorsorge zu ihrer aktuellen Schwangerschaft hatte durchführen lassen.
"Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: 'Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen',", erklärte Amira. Und tatsächlich: Statt Entwarnung gibt es doch eher Anlass zur Sorge.
Die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (48) verriet: "Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3."
Amira Aly niedergeschlagen: "Es fehlt mir wirklich alles!"
Sichtlich besorgt schob Amira hinterher, dass genau diese Dinge "superwichtig" seien "für die Entwicklung" ihres ungeborenen Babys. "Es fehlt mir wirklich alles", seufzte sie in die Kamera.
Um zu verhindern, dass ihrem dritten Kind bis zur Entbindung weiter wichtige Nährstoffe fehlen, werde sie ab sofort "supplementieren - und das nicht zu knapp", wie die Partnerin von TV-Moderator Christian Düren (35) ankündigte.
Eine gute Nachricht hatte Amira dann aber doch noch zu verkünden. Ein Schwangerschaftsdiabetes konnte im Rahmen des Zuckertests bei ihr definitiv ausgeschlossen werden. Immerhin.
Zuletzt hatte die ehemalige "Prominent"-Gastgeberin auf ihrem Kanal vermehrt ihren wachsenden Babybauch in Szene gesetzt.
Nach einer erholsamen Auszeit auf Mallorca ging es für sie dann weiter zu den Dreharbeiten nach Österreich.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/amiraaly (Screenshot)