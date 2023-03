Die Pochers feiern Party-Marathon in Paris - zusammen mit Ollis Ex!

Die Streitigkeiten zwischen Amira Pocher (30) und Geburtstagskind Alessandra Meyer-Wölden gehören längst der Vergangenheit an. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher, Instagram/Amira Pocher

Glitzer und Glamour in der Stadt der Liebe: Olli und Amira (30) haben sich mächtig in Schale geworfen, um in der französischen Hauptstadt die Korken knallen zu lassen - in edlem Ambiente mit direktem Blick auf den berühmten Arc de Triomphe.

Dabei ist das Promi-Duo aus einem ganz bestimmten Grund nach Paris gereist: Am Wochenende feiert Ollis Verflossene Sandy hier ihren 40. Geburtstag. Doch Moment, die Pocher-Ex wird doch eigentlich erst am kommenden Dienstag (14. März) ein Jahr älter.

Offenbar hat Sandy die Festivitäten kurzerhand um einige Tage nach vorne verlegt, mutmaßlich um am Wochenende feiern zu können. Immerhin hat die (Bald-) 40-Jährige, die eigentlich in den USA ihren Lebensmittelpunkt hat, extra zahlreiche Freunde und Verwandte für ihren Ehrentag einfliegen lassen.

Bei Instagram repostete Sandy Storys von der Anreise ihrer geladenen Gäste und den Party-Vorbereitungen. So hat sich das Model in ein extravagantes und extra-knappes Glitzerkleid mit Federn am Saum geschmissen. Natürlich musste der Look mit zahlreichen Fotos für die Nachwelt festgehalten werden. Dabei entstanden einige davon zusammen mit "Busenfreundin" Amira.