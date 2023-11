Ehe-Krieg bei den Pochers: Fällt Sandy Meyer-Wölden Amira damit eiskalt in den Rücken?

Erst durch Amira fanden Olli und Sandy wieder zusammen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sandy Meyer-Wölden

"Amira ist diejenige, die euch wieder näher gebracht hat, um eine Patchwork-Familie führen zu können. Bis zur Trennung auch erfolgreich. Und jetzt fällst du ihr in den Rücken?", wollte dieselbe Userin von Sandy wissen.

Die hatte sich im Zuge der unliebsamen Anschuldigungen eher zurückhaltend gezeigt und auf weitere Kommentare verzichtet.

Ihrer einst besten Freundin Amira dürfte die Aktion dennoch nicht geschmeckt haben. Ohnehin hatte sich die gebürtige Österreicherin in jüngerer Vergangenheit zurückgezogen. "Ich bin gerade nicht so sozial. (...) Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen", stellte die VOX-Moderatorin klar.

Auf eine Reaktion zu Sandys Kommentar warteten ihre Fans allerdings vergebens.