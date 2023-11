Brisanter Inhalt: Oliver Pocher veröffentlicht privaten Chat mit Biyon Kattilathu!

Oliver Pocher (45) ist seit kurzem auch wieder als "Bildschirmkontrolleur" unterwegs. © Monika Skolimowska/dpa

Um sich über den 39-jährigen "Glückskeks-Prediger" lustig zu machen, hat der RTL-Moderator kürzlich sogar einen eigenen Instagram-Kanal ins Leben gerufen. So parodiert er als "Dalai Karma" regelmäßig die Clips des Motivationscoaches.

In einer neuen Ausgabe seiner berühmt-berüchtigten Bildschirmkontrolle knöpft sich Olli sein neues Lieblingsopfer erneut vor. Besonders brisant: Er veröffentlicht dabei sogar eine an ihn gerichtete Sprachnachricht von Biyon!

Pocher offenbart, dass er und sein vermeintlicher Nebenbuhler bereits 2019 Kontakt hatten. Der Hagener mit indischen Wurzeln sei bei einer Aufzeichnung der SAT.1-Show "Mord mit Aussicht" zu Gast gewesen.

"Du hast da lachend im Publikum gesessen und dich unfassbar scheckig gelacht über mich", erinnert sich Olli, der neben Kaya Yanar an dem Format mitwirkte. Zum Beweis zeigt er einen Mitschnitt der Sendung, in dem Biyon zu sehen ist.

Kurz darauf habe dieser ihn dann via Instagram-Direktnachrichten mit Komplimenten überschüttet. "Du warst Killer, Hammer!", heißt es etwa in dem Chat-Verlauf, den Pocher grinsend in die Kamera hält.