04.07.2023 15:39 698 Amira Pocher packt über Folgen der Ehekrise aus: "Es war wirklich widerlich!"

In der Ehe von Oliver Pocher und seiner Frau Amira kriselt es gewaltig. Nun schüttete die Österreicherin ihr Herz aus und verriet, was sie am meisten verletzt!

Von Frederick Rook

Köln - In der Ehe von Oliver Pocher (45) und seiner Frau Amira (30) kriselt es gewaltig. Nun schüttete die gebürtige Österreicherin ihr Herz aus und offenbarte, was sie am meisten verletzt! Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira (30) gehen seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Paar hat zusammen zwei Söhne. © Felix Hörhager/dpa Rund zwei Wochen nach der offiziellen Bestätigung, dass es in ihrer Beziehung aktuell "schwierig" laufe, plauderte das Promi-Paar in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" nun auch über die Folgen ihres ungewöhnlichen Gangs an die Öffentlichkeit. Vor allem Amira konnte zu diesem Thema so einiges berichten. In der vergangenen Woche hatte sie von "irgendeinem Spinner" ungefragt ihr erstes Dickpic bekommen. "Ich habe mein Handy fast fallen lassen. Es war wirklich widerlich. Es war wirklich ekelhaft", echauffierte sie sich. Einmal in Rage polterte die Zweifach-Mama gleich weiter: "Da kommt eine Schlagzeile: 'Krise'. Noch nicht einmal 'Trennung'. Und das reicht schon, dass sich Männer aufgefordert fühlen: 'Weißte was, ich nutze jetzt meine Chance und schicke ihr ein schönes Dickpic von mir.'" Amira Pocher Amira Pocher liefert sich Catfight: Hat sie sich hier mit der Falschen angelegt? Wie die 30-Jährige im weiteren Verlauf des Podcast-Gesprächs offenbarte, sei dies aber noch längst nicht das Schlimmste gewesen, was ihr in den vergangenen Tagen widerfahren sei. "Prominent"-Moderatorin und Zweifach-Mama Amira Pocher auf Instagram Ehefrau von Oliver Pocher findet deutliche Worte für fiese Fan-Vorwürfe Amira und Olli nahmen in diesem Jahr gemeinsam an der Promi-Darts-WM teil. © Henning Kaiser/dpa Seit den Krisen-Schlagzeilen muss sich Amira im Netz teils heftige Vorwürfe anhören. "Das ist doch nur eine PR-Nummer", habe sie beispielsweise gelesen. Oder auch: "Jetzt hast du was du willst, jetzt verpisst du dich!" Derlei Nachrichten würden sie tatsächlich am allermeisten verletzen. Andererseits habe sie aber auch fest damit gerechnet: "Ich wusste ganz genau, dass es diese Stimmen geben wird, die dann sagen: 'Jetzt hat sie einen Status und jetzt braucht sie den Olli nicht mehr.' Also unglaublich, wirklich unglaublich." Solchen Menschen würde die "Prominent"-Moderatorin am liebsten "einfach nur eine pfeffern". Ihr Ehemann scheint die Lage dagegen allgemein hin etwas entspannter zu betrachten. Amira Pocher Als Amira Pocher DAS in ihrem Taxi in Wien findet, kann sie nicht mehr an sich halten "In der aktuellen Situation, da kannst du machen, was du willst. Da ist jeder Auftritt eine große Schlagzeile", erklärte der 45-Jährige. Eine Beziehung sei halt "nicht immer nur gute Laune". Amira glaubt indes weiter fest an ein Happy End. "Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Die Pochers sind eben die Pochers."

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa