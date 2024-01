Ehrliche Worte: Das hält Amira Pocher von Ollis Sex-Gespielin Cora Schumacher!

Köln - Die Sex-Schlagzeilen rund um Cora Schumacher (47) und Oliver Pocher (45) gehen auch an dessen Noch-Ehefrau nicht spurlos vorüber. Jetzt hat Amira (31) klargestellt, was sie wirklich von der 47-jährigen Blondine hält!

Amira Pocher (31, l.) gab in ihrem Podcast "Hey Amira" offen zu, wie sie wirklich über Cora Schumacher (47) denkt. © Bildmontage: Instagram/amirapocher, Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Die Ex-Schwägerin von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) hat während ihrer Zeit im RTL-Dschungelcamp ausgeplaudert, sich in den Kölner Komiker "verschossen" zu haben. Beim Sex mit ihm will sie sich zudem mit Corona angesteckt haben.

Olli hat die Aussagen bislang natürlich nicht bestätigt, stattdessen zieht er Cora seit der Enthüllung sowohl auf Instagram als auch in seinem aktuellen Bühnen-Programm "Der Liebeskasper" in gewohnter Manier in den Dreck.

In ihrem Podcast "Hey Amira" kommt die Zweifach-Mama erneut nicht um das leidige Rosenkrieg-Thema herum. In diesem Zusammenhang verrät die "Prominent!"-Moderatorin aber auch, wie sie wirklich über Schumacher denkt.

"Ich muss ja sagen, ich finde Cora schon unfassbar sympathisch. Also sie kommt sehr, sehr natürlich, lieb, offen und so rüber. Man merkt, sie ist ein herzensguter Mensch", erklärt Amira. Abschließend wünscht sie den beiden auch noch "all the best for the future".

Ihre Aussagen mögen überraschend klingen, andernfalls liefern sie nur einen weiteren Beweis dafür, dass sie im Gegensatz zu ihrem Noch-Ehemann die größere emotionale Reife besitzt, was den Umgang mit der gescheiterten Ehe angeht.