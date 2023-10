Gerüchte um neuen Liebhaber: Freundin Evi klärt auf, wie es bei Amira Pocher läuft

Amira Pocher (31) erhält Unterstützung ihrer ehemals besten Freundin Evi (30). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evi___i/Screenshot/Instgram/amirapocher

Bei einer Fragerunde bei Instagram wollte ein Anhänger von Evi wissen, ob sie denke, dass die Gerüchte rund um eine neue Liebelei der gebürtigen Österreicherin stimmen würden.

Doch Evi nahm die Zweifach-Mama in Schutz und verteidigte die 31-Jährige. "Ich weiß, dass die Gerüchte nicht stimmen!!! Ich finds krass, dass aus so einer Lüge so eine heftige 'Hetzjagd' entstanden ist. Lest doch mal genau: Es gibt keinerlei Beweise, nur Spekulationen, die als Tatsachen verkauft werden", schrieb Amiras ehemalige beste Freundin.

Erst Anfang des Jahres hatte die TV-Moderatorin die langjährige Freundschaft mit Evi beendet. "ICH habe den Schlussstrich gezogen, aus vielen guten Gründen, das könnt ihr mir glauben", erklärte die Noch-Ehefrau von Olli damals.

Nun aber scheinen die Beiden wieder besser miteinander auszukommen, wie Evi in ihrer Instagram-Story verriet.