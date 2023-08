Ehe-Aus! Oliver und Amira Pocher sind kein Paar mehr

Oliver Pocher (45) und Amira (30) haben sich getrennt. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

In der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers" verraten der Comedian und die TV-Moderatorin, dass ihre Ehe gescheitert ist. So hat es die "Bild" vorab erfahren. Die entsprechende Episode wird noch am heutigen Donnerstag (20 Uhr) online gehen.

"Du wolltest was sagen", leitet Olli dem Bericht zufolge ein. Amira nutzt die Vorlage: "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt."

"Ja", bestätigt ihr Noch-Gatte schlicht. "Ja, das war's", beteuert Amira.

Eine Ansage, die viele Fans des Pocher-Paars schockieren dürfte, allerdings nicht von ungefähr kommt. So soll es bereits seit Mitte Juni heftig zwischen den Eheleuten, die zwei gemeinsame Söhne (2 und 3 Jahre alt) haben, kriseln.

Nun haben die beiden also einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gesetzt.