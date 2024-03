Hat sich Amira Pocher verplappert? Ihre Kinder kennen ihren Neuen wohl schon

Köln - Im August sorgten Amira (31) und Oliver Pocher (46) für Aufsehen in der Promi-Welt. Das Paar trennte sich nach sieben Jahren und zog einen Schlussstrich unter die Beziehung. Inzwischen haben beide wieder für (Liebes)-Schlagzeilen gesorgt. Bei der Österreicherin scheint es schon so weit zu sein, dass ihre beiden Kinder ihren Neuen sogar schon kennengelernt haben.

Amira Pocher (31) scheint eine neue Liebe gefunden zu haben. © Screenshot/Instagram/amirapocher

Denn in ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder Hima (33) "Liebes Leben" hat sich die Moderatorin anscheinend verplappert. "Heute Morgen hatte ich so eine süße, süße - nein, das kann ich noch nicht erzählen - vielleicht erzähle ich es euch irgendwann mal, aber ich fand das so, so, so süß", erzählt Amira zunächst ihrem Bruder.

Allerdings kann die schöne Brünette nicht anders und verrät: "Ich wurde am Kopf gestreichelt - und dann kam mein Sohn so und hat das auch bei mir gemacht."

Wie bitte? Sie wurde am Kopf gestreichelt? Wer sie berührt hat und ob die oder derjenige bei ihr geschlafen hat, will sie nicht preisgeben, aber dass sie das geheim halten will, deutet darauf hin, dass es sich dabei um einen neuen Liebsten handelt.

Somit dürften ihre beiden Söhne, die aus ihrer Ehe mit dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten stammen, den möglichen neuen Mann an ihrer Seite schon kennengelernt haben. Handelt es sich dabei etwa um Christian Düren (33)?