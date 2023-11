Ist Amira Pocher (31) eine Lügnerin? Attacke auf Sandy Meyer-Wölden (40) sorgt für Wirbel!

Köln - In ihrem neuen Podcast "Liebes Leben" rechnet Amira Pocher (31) nicht nur mit Noch-Ehemann Oliver (45) ab, sondern schießt auch gegen dessen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). Hat sie dabei etwa an der Wahrheit geschraubt?

Amira Pocher (31) ist mit ihrer Nachfolgerin bei "Die Pochers!" offenbar so gar nicht einverstanden. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Kürzlich ließ der Comedian die Bombe platzen und verkündete nach der privaten Trennung auch das Ende der beruflichen Zusammenarbeit mit der Mutter seiner Kinder vier und fünf. "Vertrauensverlust", so die offizielle Begründung.

Nur wenige Tage nach Amiras Ausbootung im Familien-Podcast "Die Pochers!" präsentierte der 45-Jährige mit seiner ersten Ehefrau eine durchaus überraschende Nachfolgerin.

Die Wahl scheint die gebürtige Österreicherin tief getroffen zu haben. Bis dato hatten die beiden Frauen ein freundschaftliches Verhältnis zueinander gepflegt. Doch im Gespräch mit ihrem Bruder Hima kann sich Amira einen Seitenhieb nicht verkneifen.

"Mir geht es nicht um die Medien. Mir geht es um andere Parteien, die sich gerade in meinen Stuhl setzen, ohne mit mir davor ein Wort gesprochen zu haben, oder mich gefragt haben, wie es mir geht. Das ist das, was mich am meisten verletzt hat", erklärt sie.

Für viele Zuhörer steckt in den Äußerungen ein klarer Angriff gegen Sandy, da diese jetzt an Ollis Seite durch den Familien-Talk führt. Dass Amira von dieser Entscheidung nichts gewusst haben will, scheint jedoch nicht ganz zu stimmen.