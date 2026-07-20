Ist etwas mit dem Baby? Amira Aly meldet sich nach Funkstille mit Schwangerschafts-Update zurück
Klagenfurt/Köln - Knapp eine Woche war Amira Aly (33) wie vom Erdboden verschluckt. Zeit genug, dass sich ein Teil ihrer Fans ernsthafte Sorgen um die baldige Dreifach-Mama gemacht hat. Jetzt hat sich die Moderatorin aber mit einem Baby-Update zurückgemeldet.
Fernab von Social Media hatte die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) ganz bewusst geplant, etwas zur Ruhe zu kommen und die Batterien wieder aufzuladen.
Über Instagram hat sie sich zum Start der neuen Woche gemeldet, um sämtliche Sorgen aus der Welt zu schaffen. "Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Diesmal haben sich wirklich ein paar Leute gesorgt", erklärt die Österreicherin zu Beginn.
Grund für ihre tagelange Abwesenheit sei jede Menge Trubel in den eigenen vier Wänden gewesen. "Wir hatten das Haus voll mit Familie. Das war wunderschön und wir haben die Zeit einfach nur genossen."
Trotzdem scheinen sich auch ein paar Begleiterscheinungen ihrer dritten Schwangerschaft bemerkbar gemacht zu haben.
"Es war anstrengend, länger zu stehen. Es wird immer schwieriger mit der Wampe", stellt Amira humorvoll fest.
Amira Aly freut sich auf ihr Baby
Einen Grund zur Besorgnis sei das ihrer Schilderung zufolge aber noch längst nicht, erklärt sie ihrer Fangemeinde. "Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen, mir geht es sehr gut."
Die nächste Zeit verbringt die Freundin von Christian Düren (36) in Klagenfurt, um verpasste Termine und private Verpflichtungen nachzuholen.
Denn bereits vor einiger Zeit hatte sie sich stundenlang ins Auto gesetzt, nur um wenige Stunden später wegen eines "privaten Notfalls" prompt die Heimreise anzutreten.
"Ich drehe mit 'taff' noch die Woche und muss natürlich meine ganzen Freunde noch besuchen. Denn: Wir haben ein neues Baby. (...) Die Woche ist auf jeden Fall voll", teilt Amira zum Ende ihrer Instagram-Story.
Sie selbst soll im Herbst ihr drittes Baby zur Welt bringen. Nähere Einzelheiten rund um die Geburt hält die 33-Jährige aber (noch) geheim.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly