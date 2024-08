Keine Scheidung! Amira torpediert Ehe-Aus mit Oliver Pocher - der ätzt gegen ihren Lover

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät der TV-Moderator, dass er bereits "die ein oder andere Diskussion mit Amira" geführt habe. Ein Thema, was noch immer einen Streitfall darstellt, ist und bleibt die Regelung des Nachnamens.

Laut seinen Aussagen torpediere vor allem die gebürtige Österreicherin das Prozedere. So seien etwa bereits getroffene Absprachen plötzlich wieder zurückgezogen worden. "Und dann verzögert sich das", zeigt sich Oli von dem Hin und Her genervt.

In der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" offenbart Oli, dass die Scheidung von seiner zweiten Ehegattin noch immer nicht durch ist. Dabei liegt der finale Termin vor dem Familiengericht bereits einige Tage zurück.

"taff"-Moderator Christian Düren (34) ist der neue Mann an der Seite der gebürtigen Österreicherin. © Jens Kalaene/dpa

Und genau das bringt Oli in Rage! "Ich verzichte auf sehr viel Geld, um einfach auch Frieden zu bekommen", poltert er ins Mikrofon. Ex-Frau Sandy empfiehlt daraufhin, die Sache untereinander zu klären - "und nicht von Podcast zu Podcast".

Grundsätzlich vertritt der leidenschaftliche Fan von Hannover 96 dieselbe Meinung, stellt aber auch klar: "Ich habe ja einen persönlichen Kontakt. Aber da ist auch ehrlicherweise der aktuelle Lebensabschnittsgefährte nicht besonders hilfreich in der Situation."

Damit ätzt Oli indirekt gegen Christian Düren. Der 34-jährige "taff"-Moderator ist seit Anfang des Jahres der neue Mann an Amiras Seite. Ihre Liebe machten die beiden allerdings erst im Juli während eines Auftritts auf der Berlin Fashion Week offiziell.

Weitere Sticheleien verkneift sich Pocher in der aktuellen Podcast-Episode. Stattdessen gibt er sich versöhnlich und betont: "Ich bin von meiner Seite immer sehr gesprächsbereit und kompromissbereit." Auch Sandy glaubt weiter an eine Lösung, mit der am Ende alle leben können.