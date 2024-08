Krasse Ansage an Vanessa Mai! Amira Pocher nach Oli-Drama fit wie nie - "Bin eine Waffe!"

Köln - Am 24. August trifft Amira Pocher (31) bei " Schlag den Star " auf Vanessa Mai (32). Um ihrer Gegnerin "keine Chance" zu lassen, hat sich die 31-Jährige ein straffes Fitness-Programm auferlegt. Ihre Kampfansage klingt martialisch!

Amira Pocher (31) spricht in ihrem Podcast "Liebes Leben" über die Vorbereitungen für ihren Auftritt bei "Schlag den Star". © Henning Kaiser/dpa

In ihrem Podcast "Liebes Leben" spricht die Ex-Frau von Oliver Pocher (46) mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34) über den bevorstehenden Wettstreit mit der Schlager-Queen und gewährt dabei exklusive Einblicke in ihr knüppelhartes Training.

Sie müsse "jetzt hier rasieren", betont Amira in der aktuellen Episode. Dafür suche sie derzeit sogar ein Boxstudio auf. Dort gebe es unter anderem "so riesige Sandsäcke in Form von Menschen". Diese seien 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer.

So eine Puppe sollte sie auf Geheiß ihres Personaltrainers von ihren Schultern werfen. Daraufhin habe sie den Coach nochmal eindringlich daran erinnert, dass sie bei "Schlag den Star" und nicht beim "Promiboxen" teilnehme.

An die Adresse ihrer singenden Kontrahentin gerichtet, stellt Amira rund zwei Wochen vor dem Event klar: "Ich bin eine komplette Waffe!" Die Empfehlung für Personaltrainer Moe sei im Übrigen von Neu-Partner Christian Düren (34) gekommen.

Der "taff"-Moderator unterstützt seine frisch geschiedene Freundin nach Leibeskräften. Erst kürzlich hatte er Amira bei ihren Intervallläufen begleitet. Im Anschluss daran teilten die beiden ein verschwitztes Pärchen-Selfie im Netz.