Kritische Worte: Das hält Amiras Bruder Hima von ihrem Neu-Lover Christian Düren!

Köln - In ihrem Podcast spricht Amira Aly (32) mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) über dessen Verhältnis zu Neu-Lover Christian Düren (34). Der 33-Jährige findet dabei durchaus kritische Worte!

Im Gespräch mit seinem Schwesterherz vergleicht Hima seinen Schwager in spe deshalb auch mit Barbies Plastik-Boyfriend Ken.

Demnach habe der "taff"-Moderator zunächst "eine gewisse Distanz" zu ihm aufgebaut, plaudert Hima in der neuen Episode von "Liebes Leben" aus dem Nähkästchen. Er hatte den Eindruck, dass Christian ihn einfach nicht mochte.

Die gebürtige Österreicherin und "taff"-Moderator Christian Düren (34) kamen sich erstmals zu Beginn des Jahres im Südafrika-Urlaub näher. © Jens Kalaene/dpa

Inzwischen habe sich das Verhältnis aber etwas entspannt. Die beiden Männer lernen sich immer besser kennen. Doch gewisse Zweifel an einer rosigen Zukunft bleiben, wie Hima im Podcast deutlich macht.

Gegenüber seiner Schwester merkt er an: "Ich wünsche dir nur das Beste, warte einfach mal wie bei den anderen 100 Ex-Freunden ab und schaue, was daraus wird." Überstürzt in eine neue Ehe wird sich die Österreicherin wohl vorerst nicht werfen.

Allerdings würde Christian mittlerweile auch schon Zeit alleine mit den zwei gemeinsamen Söhnen von Amira und Oli verbringen, wie die 32-Jährige in "Liebes Leben" offenbart. Unter anderem seien sie bereits im Zoo und beim Friseur gewesen.

Über ihren Ex-Mann, den sie in der aktuellen Folge nur als "ihr wisst schon, wer" bezeichnet, wollte Amira trotz vieler neugieriger Fan-Fragen nicht sprechen. "Da habe ich wirklich gar keine Lust mehr drauf", stellt sie gleich zu Beginn klar. Und hält sich im Anschluss auch daran!