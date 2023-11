Nach angeblichen Liebesgerüchten mit Amira Pocher: Jetzt meldet sich Biyon Kattilathus Freundin

Greift sie damit ihren Mann an, der laut Oliver Pocher eine Affäre mit der Noch-Ehefrau des Kölner Comedians haben soll?

Weiter führt das Model aus: "Ich habe nicht mehr als 20 Minuten in den ersten zehn Monaten geschlafen. Und das hat mich wirklich, wirklich fertig gemacht. Ich habe die Arzt-Termine zu 99 Prozent alleine gemacht. Ich habe die Übungen für den Kleinen drei- bis viermal am Tag durchgeführt."

Denn nach Informationen der " Bild " hat Biyon auch noch eine eigene Familie. Demnach wohne er mit seiner Partnerin, einem einjährigen Sohn und der Familienhündin Phoebe in einem Vorort von Hagen.

"Letztes Jahr war für mich eine sehr herausfordernde Zeit. Ich habe eigentlich die ersten zehn Monate 99 Prozent die Nächte komplett alleine gemacht. Das war dann verbunden mit 30- bis 40-mal geweckt werden. Manchmal ging zwei, drei Mal der Monitor an. Der Kleine war parallel zwei, drei Mal pro Stunde wach", erklärt Sheila Singh auf ihrem YouTube-Kanal über die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes, "der viel gekämpft hat". "Man würde nie denken, was dieses Kind erlebt hat."

Amira Pocher (31) soll laut ihrem Noch-Ehemann eine Affäre mit dem Motivations-Coach haben. © Jens Kalaene/dpa

Außerdem gibt das Model offen zu, dass der Motivations-Coach in der schweren Zeit wohl nicht häufig zu Hause war. "Wir wohnen auf der zweiten Etage mit Hund und Kind. Es war immer hart für mich, wenn der Hund rauswollte, fünfmal am Tag musste ich den Kleinen anziehen. Im Regen, bei Wind und Wetter", so Sheila.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut. Sagen wir mal so, ich hoffe auf bessere Zeiten und ich denke immer wieder, ich hab das letzte Jahr durchgestanden [...] und jetzt werde ich auch alles durchstehen, was seit knapp einem Jahr, anderthalb Jahren in mein Leben gekommen ist."

Im August gaben Amira und Oliver Pocher ihr Ehe-Aus nach sieben Jahren bekannt. Kurz darauf folgten Gerüchte, wonach die Österreicherin bereits eine neue Beziehung mit Biyon Kattilathu führe.

Doch dies dementierte die zweifache Mutter umgehend mit einem anwaltlichen Schreiben.