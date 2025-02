Wird's nun pikant? Ausgerechnet mit IHR soll Pocher-Ex Amira einen neuen Podcast haben!

Köln - Der Talk mit ihrem Bruder ist Schnee von gestern, doch Amira Aly (32) soll bereits ein neues Podcast-Projekt am Start haben. So viel sei verraten: Es könnte schlüpfrig werden!

Amira Aly (32) stehen zu Beginn des neuen Jahres viele spannende Projekte bevor: So stehe auch ein neuer Podcast in den Startlöchern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Vor wenigen Tagen erst hatte ihr Vertragspartner Podimo in einem Instagram-Statement erklärt, dass es keine neuen Episoden von "Liebes Leben" mehr geben wird. Amira und Hima (34) wollen "neue Wege" gehen, so die offizielle Begründung.

Wie "Bild" erfahren haben will, wird die gebürtige Österreicherin aber nicht lange stumm bleiben. Demnach gebe es konkrete Pläne für einen gemeinsamen Podcast mit Sex-Expertin Paula Lambert (50). Liebesleben statt "Liebes Leben" also?

Bis es so weit ist, will Amira aber noch ein bisschen ihre Ruhe und den Urlaub genießen. Aktuell weilt die Kärntnerin nämlich in ihrer Heimat Österreich, um neue Kraft und Energie für die kommenden Aufgaben zu tanken.

Über den Inhalt des neuen Podcasts ist nichts bekannt. Allerdings steht Lambert wie kaum jemand anderes im deutschen Fernsehen für schamlose Intimität. Die 50-Jährige war bereits "Unter fremden Decken" unterwegs. Bei Sixx moderierte sie die Sendung "Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten".