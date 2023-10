Nach Trennung von Olli: Amira Pocher schon ausgezogen! Dort lebt sie jetzt

Köln - Wenige Wochen nach Bekanntgabe ihrer Trennung von Comedian Oliver Pocher (45) hat Moderatorin Amira Pocher (31) den nächsten Schritt in eine unabhängige Zukunft gewagt.

Amira Pocher soll schon vor Kurzem ihre Sachen gepackt haben und bei Olli ausgezogen sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Die frisch gebackene Single-Lady soll Berichten von "BILD" zufolge dem gemeinsamen Haus mit Olli den Rücken gekehrt haben und ausgezogen sein!

Aber wohin? Gar nicht allzu weit weg von ihrem Noch-Ehemann. Im Stadtteil Köln-Hahnwald soll die VOX-Moderatorin ein gemietetes Haus bezogen haben.

Grund dafür sind die beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zwei und drei Jahren. In regelmäßigen Abständen soll das Duo demnach zwischen Mama und Papa pendeln.

Erst am gestrigen Dienstagabend lud die gebürtige Österreicherin auf Instagram eine Story hoch, in der sie in ihrem mutmaßlich neuem Wohnzimmer Platz genommen hatte.

Samt neuem Mitbewohner! Doch bevor ihre Fans nun vor Schnappatmung durchdrehen, keine Sorge. Die 31-Jährige hat sich jüngst ein kleines Kätzchen zugelegt.