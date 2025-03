Amira Aly setzt Spekulationen ein Ende: Sie ist die Nachfolgerin von Oliver Pocher!

Zusammen mit TV-Sexpertin Paula Lambert (50) geht Amira künftig auf Sendung. Auch der Name der Neuerscheinung in der Podcast-Welt steht bereits - "der Podcast heißt 'Iced Macho Latte'".

Ja, die 32-Jährige hat jemand neues an ihrer Seite. Wer an dieser Stelle allerdings einen neuen Mann an ihrer Seite vermutet hat - Fehlanzeige. Privat schwebt die Wahl-Kölnerin weiterhin mit Christian Düren (34) auf Wolke sieben, will die vorerst auch nicht verlassen.

Gemeinsam mit Moderatorin Paula Lambert (50, l.) geht die Zweifach-Mama nun mit "Iced Macho Latte" auf Sendung.

Nicht nur beruflich scheinen Paula und Amira an einem Strang zu ziehen - auch in ihren Persönlichkeiten scheint sich das neu formierte Duo wohl optimal zu ergänzen.

"Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber wir sind uns auch in vielen Dingen uneinig. Und das ist super, weil man sich dann ganz konstruktiv über Dinge unterhalten kann."

Kaum ausgeplaudert, steht die erste Folge schon in den Startlöchern. Bereits in der Nacht auf Dienstag geht die erste Episode an den Start - das Thema: Vorurteile. "Da gab es ja so einige die letzten Wochen und Monate", grinst die 32-Jährige.

Geht es nach Amira, hat sie mit der Podcast-Nachfolgerin von Ex-Mann Oliver Pocher (47) den absoluten Jackpot ergattert. "Ich freue mich so sehr auf Paula. Sie ist so eine Powerfrau und starke Persönlichkeit und zeitgleich so ein lieber und lustiger Mensch."