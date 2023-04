Oliver Pocher filmt Amira in Moment purer Ekstase und erlaubt sich bösen Scherz

Amira Pocher (30) steuert dem Zuckerschock entgegen, Olli (45) hält alles mit der Handykamera fest. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher, Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Nanu, was ist denn in Amira gefahren, mag sich manch einer von Oliver Pochers rund 1,7 Millionen Instagram-Followern wundern. Der Comedian hat in seiner Story geradezu eskalative Szenen geteilt.

In den kurzen Video-Ausschnitten ist seine Ehefrau zu sehen, wie sie im XXL-Shirt hinterm heimischen Küchentisch steht und sich wie im Wahn über allerlei Süßigkeiten hermacht.

Bunte Verpackungen voller Schokolade, Gebäck und anderen ungesunden Leckereien lagen vor ihr ausgebreitet - Twix, Milka, After Eight und Co., so weit das Auge reicht. Voller Ungeduld nahm Amira mal hier, mal dort einen Bissen und schwelgte dabei offensichtlich im Hochgenuss.

Was hinter der Schlemmer-Attacke der "Prominent"-Moderatorin steckt, verriet Olli mit den Worten: "Wenn du vier Wochen keine Süßigkeiten gegessen hast ..."

So hatte Amira für die Dauer einer gefühlten Ewigkeit im Rahmen einer Detox-Kur auf sämtliche Lebensmittel, die groben Zucker enthalten, verzichtet. Doch nun war die (im wahrsten Sinne des Wortes) bittere Abstinenz endlich vorbei!