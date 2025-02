Paukenschlag um Amira Aly: Darum gibt es seit Wochen keinen neuen Podcast!

Amira Aly (32) und ihr Bruder Hima (34) haben ihren Podimo-Podcast "Liebes Leben" eingestampft. © Podimo/dpa

Nach der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (46) und der damit einhergehenden Ausbootung aus dem Familien-Podcast "Die Pochers!", kehrte die gebürtige Österreicherin recht schnell mit ihrem eigenen Talk-Format zurück.

Die letzte Folge stammt allerdings vom 30. Dezember 2024. Weil Podimo zuletzt viele Fragen erreichten, "ob und wann es mit 'Liebes Leben' weitergeht", sah sich die Plattform jetzt dazu genötigt, zu reagieren.

In einem ausführlichen Statement auf Instagram heißt es: "Amira und Hima haben gemeinsam entschieden, den Podcast zu beenden. Es wird keine neuen Folgen geben." Rumms!

Auch zu den Gründen äußert sich Podimo. Demnach wollen Bruder und Schwester gerne "neue Wege" gehen und sich "anderen Projekten" widmen. "Wir sind gespannt, was die Zukunft für Amira und Hima bereithält – und feiern all das, was war", schreibt der Podcast-Anbieter.