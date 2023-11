Pikantes Detail: Mutter von Amira Pocher brachte Trennung von Olli ins Rollen!

Amira Pocher (31) posiert gemeinsam mit ihrer Mutter für ein Selfie. © Instagram/amirapocher (Screenshot)

Während der Comedian inzwischen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über den neuerlichen Ehe-Scherbenhaufen schwadroniert, hat sich Amira für ihr neues Talk-Projekt ihren Bruder Ibrahim vors Mikrofon geholt.

In der Auftaktfolge stand wenig überraschend auch das Olli-Drama im Mittelpunkt. Gleich zu Beginn stellt die frühere Make-up-Artistin klar: "Die letzten zwei Wochen waren, ich will nicht sagen die schwierigsten meines Lebens, aber schon top drei!"

Der Rosenkrieg habe sie zuletzt "körperlich und psychisch" an ihren Grenzen gebracht, gibt Amira zu und ergänzt: "Nach diesen zwei Wochen habe ich nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch mehrere Messerstiche im Rücken."

Im Verlauf des Gesprächs kommt das Geschwisterpaar auch auf die Anfänge der Ehekrise zu sprechen. Dabei flattert der 31-Jährigen sofort ein Familienurlaub kurz nach ihrem 30. Geburtstag im Herbst 2022 in den Sinn.

"Das war so der erste Anstoß und kleine Wendepunkt", sinniert die Mutter zweier kleiner Söhne: "Unsere Mama kam zu mir und sagte: Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ. Ich kenne dich so nicht."