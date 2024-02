Sind ihre Kinder schuld? So schwer ist das Dating-Leben für Amira Pocher

Köln - Seit August des vergangenen Jahres leben Amira (31) und Oliver Pocher (45) offiziell getrennt. Anschließend gab es viele Gerüchte um die gebürtige Österreicherin, doch eine neue Liebe hat sie nie offiziell gemacht. Liegt das auch an ihren Kindern?

Amira Pocher (31) hat gemeinsam mit Noch-Ehemann Oliver (46) zwei Söhne. © Sebastian Gollnow/dpa

"Also, ich bin ja erstmals Single mit Kindern und eigentlich sagt man ja, solle sich Zeit lassen und wirklich erst mal abwarten. Aber das Schwierige als Single-Mama von Kindern ist, du lernst vielleicht einen Mann kennen und du triffst dich mit dem alleine und triffst ihn ohne deine Kinder oder stellst sie noch nicht vor und du hast dann das Gefühl: 'Der kennt mich ja gar nicht komplett', da gibt es noch mein richtiges Leben als Mama", gibt die 31-Jährige nun gegenüber "RTL" preis.

Denn im Alltag sei die schöne Brünette auch mal im Jogginganzug oder ungeschminkt und diese Seite würde der Gegenüber dann ja noch nicht kennen.

Aber wie lange würde es dauern, bis Amira ihren beiden Kindern den neuen Mann an ihrer Seite vorstellen würde? "Ich werde das Ganze so gut es geht hinauszögern, wenn es so weit ist, und dann gucken wir mal", erklärt die Moderatorin weiter.

Der Grund: Die Kinder stehen bei der früheren Visagistin immer an erster Stelle. "Das ist auch für mich verletzend, wenn man dann sagt: 'Was macht sie jetzt, jetzt lebt sie hier ihr Leben und fliegt in den Urlaub.'"