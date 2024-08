Süßer Pärchen-Content: Amira Pocher und ihr Christian zeigen sich vertraut!

Köln - Nach ihrem offiziellen Liebesbekenntnis im Rahmen der Fashion Week in Berlin turteln Amira Pocher (31) und ihr neuer Partner Christian Düren (34) jetzt auch ganz privat in der Öffentlichkeit!

Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) lernten sich im Januar während eines Südafrika-Urlaubs kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Jetzt, wo die Scheidung so gut wie durch ist, scheint die gebürtige Österreicherin auf die Gefühle von Ex-Mann Oliver (46) keine Rücksicht mehr nehmen zu wollen. In ihrer Story teilte Amira jetzt exklusiven Pärchen-Content mit dem "taff"-Moderator.

Die Hitze in Köln trieb die beiden Turteltauben aber nicht etwa an einen Badesee, sondern zu einer schweißtreibenden Jogging-Einheit in den Park. "So sehe ich aus beim Auslaufen nach 45 Minuten Intervalllaufen bei 33 Grad", schreibt die 31-Jährige zu dem kurzen Clip.

In der darauffolgenden Sequenz zeigt sie sich dann ziemlich erschöpft, aber glücklich. Gekleidet in Sportbustier und Leggings lehnt Amira vertraut an der Schulter ihres Liebsten. Gemeinsam strahlt das Paar in die Kamera.

Das süße Selfie garniert Amira zusätzlich mit einem weißen Herz und einem laufenden Emoji. Gleichzeitig liefert es den Beweis: Amors Pfeil hat bei der "Prominent"-Moderatorin offenbar ziemlich ins Schwarze getroffen!