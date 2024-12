Trinkgeld-Debakel im Liebesurlaub: Otto Waalkes weist Pocher-Ex Amira Aly zurecht

Köln - Zu Beginn ihrer inzwischen gescheiterten Beziehung mit Oliver Pocher (46) war Amira Aly finanziell noch nicht auf Rosen gebettet. In ihrem Podcast "Liebes Leben" erinnert sich die 32-Jährige jetzt an einen peinlichen Fauxpas in ihrem ersten Liebesurlaub zurück!

Mit ihrem Ex-Mann verständigte sie sich darauf, wenigstens ein Abendessen für den Gastgeber zu übernehmen. Einziger Haken: "Dann geht's ja nicht zu McDonald's mit Otto Waalkes, sondern in ein richtig schickes Restaurant", so die 32-Jährige.

Komiker Otto Waalkes (76) ist seit vielen Jahren schon eng mit Oliver Pocher befreundet. © Lars Penning/dpa

Weil es ihre erste USA-Reise war, kannte die damals 23-Jährige die dortigen Trinkgeld-Regelungen nicht. Statt mit 20 Prozent speiste sie die Kellnerin mit 20 Dollar ab. "Ich wusste das nicht", stellt Amira in der aktuellen Episode von "Liebes Leben" klar.

Ausgerechnet Otto habe sie dann eindringlich darauf hingewiesen, dass "man schon ordentlich Tip geben" sollte. In diesem Moment wäre die Wahl-Kölnerin am liebsten im Erdboden versunken, wie sie selbst sagt. "Das war mir so peinlich!"

Unabhängig von ihrem Fauxpas hält Amira die 20-Prozent-Regel in Übersee aber auch grundsätzlich für Quatsch. "Ich kann doch nicht 80 Dollar für eine Kellnerin geben", merkt sie fassungslos an. "Was kann ich dafür, wenn die so schlecht bezahlt werden?"

Im Gegensatz zu früher, ist die ehemalige "Prominent"-Moderatorin inzwischen finanziell unabhängig. Eine goldene Regel will sie sich dabei immer bewahren: "Seitdem ich ein Konto habe, konnte ich nie [in den] Dispo gehen. Ich schulde niemandem Geld", betont Amira abschließend.