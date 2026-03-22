Trotz Trennungsgerüchten: Hier spricht Amira Aly plötzlich von Kindern und Hochzeit
Köln - Fast schon zweieinhalb Jahre sind Amira Aly (33) und Christian Düren (35) zusammen. Krönt schon bald gemeinsamer Nachwuchs oder womöglich der Gang zum Traualtar das holprige Liebesleben?
Immer wieder wurde in jüngerer Vergangenheit über ein mögliches Liebes-Aus des Promi-Paares berichtet, jetzt kommt die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) allerdings mit weitaus intensiveren Zukunftsplänen um die Ecke.
Denn: Die Zweifach-Mama möchte in naher Zukunft Mama eines dritten Kindes werden. Das hat die Österreicherin in einem Talk mit Werbepartner Lascana verraten.
"Ich hätte schon gerne noch Kinder, mindestens ein Kind", stellt Amira unmissverständlich klar. Ob es am Ende zwei Kinder werden sollen - da ist sich die ehemalige "Prominent"-Gastgeberin nicht sicher.
Aber "mindestens eins" soll es bald schon noch werden. Auslöser für die Baby-Gedanken sei aber offenbar nicht in erster Linie ihre Liebe zu Pocher-Feind Düren, sondern vielmehr ihre eigenen Kinder hätten ihr Herz höherschlagen lassen.
Amira Aly denkt an zweite Hochzeit
"Meine beste Freundin hat ein Baby bekommen und ich habe gesehen, wie meine Söhne mit diesem Baby umgehen."
Demnach sei deren Reaktion so ergreifend und "herzerwärmend" gewesen, dass ihr kurz darauf ernsthafte Gedankenspielchen um weiteren Nachwuchs in den Sinn geschossen seien. "Dann dachte ich: 'Okay, die sind jetzt in einem Alter, die wären richtig coole große Brüder.'"
Ebenfalls aufhorchen lässt die Unternehmerin damit, dass sie sich nach der Pocher-Hochzeit auf den Malediven vor sieben Jahren eine zweite Vermählung vorstellen kann. "Wann – das weiß ich ja nicht. Ich bin ja old-fashioned. Ich mache hier nicht die Anträge."
Heißt im Klartext: Amira scheint treu dem Motto "Einmal ist keinmal" bereit für eine neue Hochzeit. Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder gekriselt und heftige Trennungsgerüchte gegeben hatte, steht Freund Christian Düren ab sofort wohl etwas unter Druck.
Titelfoto: LASCANA/LASCANA/obs