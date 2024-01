Urlaubs-Flirt oder Beziehung? So soll es bei Amira Pocher und Christian Düren weitergehen

Köln - Amira Pocher (31) ist zurück in Köln ! Nach einem Urlaub in Kapstadt ist die Österreicherin zurück in ihrer Wahl-Heimat. Auf ihrer Reise nach Südafrika sorgte sie für zahlreiche Schlagzeilen aufgrund einer wilden Knutscherei mit Christian Düren (33). Doch wie geht es nun mit ihr und dem TV-Moderator weiter?

Während sie also wieder in der kalten Heimat ist, soll der 33-jährige Düren noch einige Tage länger in der südafrikanischen Sonne bleiben.

Christian Düren (33) arbeitet als Moderator für den TV-Sender ProSieben. © Screenshot/Instagram/christiandueren

Doch die "Prominent"-Moderatorin scheint der Aufenthalt auf dem anderen Kontinent sehr gefallen zu haben.

"Mir geht es fantastisch. Ich bin so happy, obwohl wir heute abreisen. Die Woche war so besonders und eine unfassbar schöne Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe", offenbarte Amira am vergangenen Freitag vielsagend und total glücklich.

Diese Worte dürften bei ihrem Noch-Gatten wohl nicht gut ankommen, hatte er die Fotos von Amira aus dem Urlaub aufs Schärfste verurteilt. Gehe es nach Olli, müsse die gebürtige Österreicherin besonders diskret sein, da sie eine Person des öffentlichen Lebens sei.

Ein weiterer Schnappschuss in Amiras Instagram-Story brachte das Fass dann komplett zum Überlaufen. Das Foto zeigte die Aussicht aus dem Schlafzimmer der 31-Jährigen mit Blick auf den Tafelberg. Von ihr selbst war nur ein nacktes Bein in zerwühlten Bettlaken zu erkennen. Zu viel für ihren Ex.

"Eigentlich müsste es mir ja egal sein … Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht", schrieb Olli zu dem Repost in seiner Story. "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens, kurz nach dem … mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter so zu präsentieren."