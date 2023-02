War Amira Pocher beim Beauty-Doc? Jetzt reagiert sie auf die Gerüchte

Köln/Bali - War bei Amira Pocher (30) etwa ein Beauty-Doc am Werk? Ein Foto der TV-Moderatorin sorgt im Netz für Spekulationen. Jetzt reagiert sie selbst auf die Gerüchte um einen mutmaßlichen Schönheitseingriff.

Das Foto von Amira Pocher (30, l.) im Pool bietet manch einem Fan Anlass für Spekulationen. © Instagram/Amira Pocher

Auslöser der Debatte, die bei Instagram schnell hitzig wurde, war ein Schnappschuss, welchen Amira Ende Januar selbst auf ihrem Profil geteilt hatte.

Darauf ist die Ehefrau von Oliver Pocher (45) zusammen mit einer Freundin von den Schultern aufwärts in einem Hotelpool am Wörthersee zu sehen. Eigentlich ein harmloses Selfie, das bislang schon mehr als 30.000 Likes gesammelt hat.

Ein Detail in Amiras Gesicht warf bei manch einem Fan jedoch Fragen auf. Es geht um den Mund der TV-Schönheit.

"Du bist so eine hübsche Frau, aber ich bin gerade entsetzt - jetzt hast du dir auch die Lippen aufspritzen lassen. Oh Gott!", äußerte eine Userin in der Kommentarspalte einen gewagten Verdacht. "Das hast du doch gar nicht nötig [...]. Aber ich glaube, dir fehlt eine Portion Selbstvertrauen", glaubte die Nutzerin anhand des Bildes erkennen zu können.

Amira reagierte nicht auf die Nachricht - bis jetzt! Denn nun ist die gebürtige Österreicherin doch noch öffentlich auf die Spekulationen um ihre angeblich vergrößerten Lippen eingegangen.