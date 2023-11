Was läuft da mit Biyon Kattilathu? Jetzt spricht Amira Pocher Klartext!

Nach Auffassung des Kölner Comedians soll Biyon Kattilathu (39) der neue Mann an Amiras Seite sein, auch deshalb schießt Olli mittlerweile täglich gegen den Motivationscoach.

Nach Angaben von Oliver Pocher (45, nicht im Bild) soll Biyon Kattilathu (39) eine Affäre mit seiner Noch-Ehefrau haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/biyon

Ganz im Gegenteil: Wie die gebürtige Österreicherin in dem Interview verrät, sei sie aktuell Single, "aber nicht aus Überzeugung". "Nur weil meine Ehe mit Olli nicht funktioniert hat, habe ich den Glauben an die Liebe nicht verloren", so Amira.

Sie würde sich freuen, wenn sie wieder jemanden kennenlernen und sich verlieben würde, dies würde jedoch natürlich nicht auf Knopfdruck gehen. Aber sie freue sich auf die Zukunft.

Man darf gespannt sein, wie ihr Noch-Ehemann auf die neuesten Aussagen reagiert.

Eins dürfte aber allen klar sein: Das wird noch nicht das Ende der Streitigkeiten sein.