Wegen der Vorweihnachtszeit: Jetzt zieht ER bei Amira Aly ein!

Amira Aly (32) lässt in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtselfen in ihr Haus einziehen. © Henning Kaiser/dpa

"Dieses Jahr mache ich 'Elf on a shelf'", gibt Amira in einem Gespräch gegenüber RTL im Rahmen des "Deutschen Parfumpreises Duftstars 2024" in Düsseldorf preis.

Dies sei eine Weihnachtstradition, bei der eine kleine Elf-Puppe während der Adventszeit ins Haus einziehe. Tagsüber würde sie die Kinder beobachten und nachts heimlich zum Weihnachtsmann fliegen.

Dazu tauche der Elf jeden Morgen an einem neuen Ort auf, oft auch in witzigen Szenarien, und bringe so Spannung und Spaß in die Vorweihnachtszeit.

"Ich sage den Kindern: 'Der passt jeden Abend auf, was ihr macht, ob ihr brav seid. Und nachts fliegt er zum Nordpol, zum Santa Claus, und erzählt ihm, ob ihr brav wart oder nicht'", führt die 32-jährige Zweifach-Mama weiter aus.

Zudem schlage sie mit der Idee des Weihnachtselfen "zwei Fliegen mit einer Klappe".