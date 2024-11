Feiern Oliver Pocher und Amira Aly zusammen Weihnachten? So extrem denkt Oli darüber

Ein feierliches Beisammensein mit der Mutter seiner Kinder vier und fünf kann sich Oli aber nicht vorstellen. Das stellte er schon in einer der neuesten Ausgaben seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" klar.

"Dass alle zusammen am Weihnachtsbaum sind, dann müssen wir eine größere Stadthalle mieten, damit wirklich alle da vorbeikommen." Neben Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) und ihren fünf Kindern wäre auch Amira Aly (32) mit den zwei gemeinsamen Kids und Neu-Freund Christian Düren (34) gemeint.

Am Rande des RTL -Spendenmarathons hat der Wahl-Kölner ganz deutlich gesagt, was er vom diesjährigen Weihnachten als Mega-Patchworkfamilie hält.

Nichts zu lachen hatte der Comedian (46) im März vor Gericht, als es um die Attacke von Rapper Fat Comedy ging. © Dieter Menne/dpa

Ganz gelegen kommen ihm daher die Feiertage nach Heiligabend. An denen scheint die Sache wieder etwas anders auszusehen. "Aber das Gute ist ja, die Weihnachtstage sind ja so aufgeteilt, dass jeder irgendwann mit jedem feiern kann."

Auf Zickereien unterm Baum hat auch Amira offenbar keinen Bock. Sie verfolgt seit Monaten eine ganz andere Strategie, um mit Ex Oli klarzukommen. "Für mich ist einfach Harmonie wichtig und ich kann da nur für mich sprechen: Ich achte darauf, dass das auch so bleibt", gestand die Moderatorin vor Kurzem in einem Interview mit TV-Sender RTL.

Ohnehin dürfte die Österreicherin einem Zusammenkommen eher skeptisch gegenüberstehen.

Allzu lange ist die Attacke ihres Verflossenen gegen Freund Christian nämlich noch nicht her. Auch der Move, seine Ex-Frau aus den Geschäften von "Fayble" katapultiert zu haben, dürfte eine Rolle spielen.