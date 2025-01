Andrea Berg zeigt sich sexy: So viel hat die Schlager-Ikone abgenommen

Berlin/Kleinaspach - Schlagersängerin Andrea Berg hatte am Wochenende allen Grund zum Strahlen. Sie räumte gleich zwei Preise bei den "Schlagerchampions" ab. Bei dem Musik-Event zeigte sich die 58-Jährige trainierter denn je.

Andrea Berg (58) zeigte sich vor dem Event auf dem Roten Teppich. © IMAGO / Eventpress

In mehreren hautengen Outfits präsentierte sich die "Du hast mich tausendmal belogen"-Sängerin am Samstag bei dem Mega-Schlagerevent in Berlin.

Zwölf Kilogramm habe sie in der letzten Zeit verloren, wie sie der "Bild"-Zeitung verriet.

"Ich trainiere schon sehr intensiv für meine Tournee 'Party, Hits, Emotionen', die bald startet. Dadurch wird man natürlich nicht nur fit, sondern verliert auch Kilos."

Am 31. Januar geht's los in Wetzlar. Dann tourt die 58-Jährige quer durch Deutschland und Österreich.

Berg war schon immer schlank, doch nun hat sie erneut die Pfunde purzeln lassen. Dafür nimmt sie ihre Mahlzeiten immer nur in kleinen Mengen zu sich.