45 Kilo in elf Wochen! Mit diesem Trick speckt Andreas Ellermann ordentlich ab

Egal, was er auch getan hat, welche Diät er ausprobiert hat, die Pfunde wollten einfach nicht purzeln. Und das hatte Folgen für seine Gesundheit. "Eine kleine Wunde am Bein wollte einfach nicht heilen, jeder Schritt verursachte große Schmerzen", erklärte Ellermann TAG24 . "Bereits nach kurzen Strecken war ich außer Atem." Viele Termine konnte er daher nur noch im Sitzen abhalten.

Unterstützt wurde der 59-Jährige von seiner Partnerin Ilka. © Lenthe-Medien

Dank der Ärztin ist auch die Wunde am Bein vollständig verheilt. "Ich kann sogar wieder Süßigkeiten essen", sagte er und lachte. Die medizinischen Werte seien laut seinen Aussagen wieder im Normalbereich.

"Ich bin so glücklich", strahlte Ellermann. "Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich total überwältigt und der Weg in meine HSV-Loge fällt mir bereits deutlich leichter." Bislang, so der 59-Jährige, sei die Behandlung ohne Probleme verlaufen.

Unterstützt wurde er die ganze Zeit über auch von seiner Lebensgefährtin Ilka, der er einen großen Dank aussprach. "Sie hat immer an mich geglaubt, mich bei der Diät unterstützt und mich mit viel Geduld wieder aufgepäppelt." Mit Erfolg, wie sich zeigt.