Andreas Gabalier über Sexleben: "Aufregend" und "abenteuerlich"!

Am Donnerstag feiert Andreas Gabalier seinen 40. Geburtstag. In einem Interview sprach er nun über seine Vergangenheit, seine Gesundheit und sein Sexleben.

Von Karolin Wiltgrupp

Graz (Österreich) - Am Samstag feierte Andreas Gabalier (39) in seiner Heimatstadt Graz mit rund 10.000 Fans eine Riesen-Party. Der Grund: Der Volksmusiker steht kurz vor der "Halbzeit" und wird am Donnerstag 40 Jahre alt.

Andreas Gabalier (39) wird in ein paar Tagen 40 Jahre alt. © Barbara Gindl/APA/dpa Anlässlich seines runden Geburtstages gewährte der noch 39-Jährige ziemlich intime Einblicke in sein Leben. Auf Bild-Nachfrage, wie sein Sexleben aussehe, antwortete er: "Der war immer schon schön! Der war spannend mit 17, der war aufregend mit 25, der war abenteuerlich zwischendurch." Zudem frage er sich, ob man im Alter genau so viel Spaß im Bett haben kann: "Oder wird das so, wie mein Großvater gesagt hat: 'Eine Stunde länger schlafen und ein kaltes Bier am Abend ist mir lieber'. Wir werden sehen, ob das bei mir auch passiert." Doch noch sei dem nicht so, verriet der Österreicher. Alt und gebrechlich fühle sich Gabalier jedenfalls noch lange nicht. Von einer sich anbahnenden Midlife-Crisis keine Spur.

Diese eine Sache bereut Andreas Gabalier