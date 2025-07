Andrej Mangold muss sich chirurgischem Eingriff unterziehen: "Ansonsten bald unbrauchbar"

Alles in Kürze

Schon seit Monaten kämpft Andrej Mangold (38) nach einem Sturz mit starken Schmerzen in seinem Mittelfinger. © Instagram/dregold

Zum Start ins Wochenende meldete sich Andrej in seiner Instagram-Story mit einem Gesundheits-Update bei seinen rund 260.000 Followern, nachdem er in dieser Woche ein Krankenhaus aufgesucht hatte.

Zur Erinnerung: Der Neu-Münchener, der mit seiner Freundin Annika Jung (34) erst vor wenigen Wochen von Köln in die bayerische Hauptstadt gezogen war, hatte im vergangenen Jahr an der Sport-Reality-Show "Exatlon Germany" teilgenommen und sich dort bei einem Sturz eine Verletzung am linken Mittelfinger zugezogen.

Seither kämpft der Profi-Basketballer mit "Problemen und Schmerzen", die einfach nicht abklingen wollen.

Nachdem er bereits bei mehreren Ärzten vorstellig geworden ist, bekam Andrej in dieser Woche nun die endgültige Diagnose, dass ein chirurgischer Eingriff unvermeidbar sei, wie er seinen Fans jetzt schilderte.

"Leider hat jetzt auch der nächste Hand-Spezialist bestätigt, dass ich nicht um eine OP [herum-]kommen werde, da die Hand bzw. der Finger ansonsten bald unbrauchbar wäre", offenbarte er - für den Sportler ein denkbar ungünstiges Szenario!