Andrej Mangold warnt seine Fans: "Nehmt euch kein Beispiel an mir!"

Köln - Andrej Mangold (36) meldete sich am Mittwoch mit eher unschönen Neuigkeiten und einer kleinen Warnung bei seinen Fans. Was war denn da los?

In seiner Story hatte der Profi-Basketballer seinen Followern am Dienstagabend diverse Symptome aufgezählt, mit denen er sich zurzeit herumschlägt - und viele davon deuteten auf eine fiese Grippe hin.

Der ehemalige " Bachelor " und die Fashionista waren beruflich in die Stadt im Südwesten Marokkos gereist und hatten für ein Fotoshooting gemeinsam vor der Kamera gestanden, wie die Fans des Paares in der vergangenen Woche bei Instagram sehen konnten. Denn sowohl Andrej als auch Anni hatten auf ihren Kanälen einige Impressionen geteilt.

Andrej Mangold (36) zählte seinen Fans sämtliche Symptome auf, mit denen er sich herumschlägt. © Bildmontage: Instagram/dregold

Andrej hatte zunächst noch gehofft, eine ordentliche Mütze Schlaf würde seine Symptome lindern, doch da hatte sich der Ex-"Bachelor" geirrt. Am Mittwoch gab er seinen Fans ein kurzes Gesundheits-Update, in dem er erklärte, dass er eigentlich ins Bett gehöre - wären da nicht "Termine, die so wichtig sind, dass sie einfach nicht aufschiebbar sind".

So sprach der 36-Jährige kurzerhand eine Warnung an seine rund 268.000 Fans aus: "Nehmt euch kein Beispiel an mir! Wenn euer Körper Ruhe braucht, dann solltet ihr ihm diese auch geben!"

An diesen Rat hält sich der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer hoffentlich auch selbst, sobald er die unaufschiebbaren Termine des Tages hinter sich gebracht hat.