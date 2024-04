Bittere Beichte vom Ex-Bachelor: Andrej Mangold macht Schluss!

Köln - Mit dieser Ankündigung haben seine Fans nicht gerechnet! Andrej Mangold (37) hat auf einem Event im Hamburg am Wochenende eine Ankündigung vom Stapel gelassen.

Seit zwei Jahren ist "Dregold", wie er sich bei Instagram nennt, mit Annika zusammen - auch das gemeinsame Privatleben soll unter dem ständigen Druck des Womanziers gelitten haben. "Ich will mich auf die für mich wichtigen Dinge, vor allem mein Privatleben, konzentrieren und weniger arbeiten."

Damit soll ab sofort allerdings Schluss sein! Denn am Wochenende hat der Ex-Freund von Jennifer Lange (30) angekündigt, von der Bildfläche verschwinden zu wollen.

Seit seiner Rolle als Rosenkavalier steht der Ex-Basketballer nahezu permanent in der Öffentlichkeit.

Die 34-Jährige war es offenbar auch, die dem Frauenschwarm zu einer Pause geraten habe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Schon in jüngerer Vergangenheit konnte sich seine Community einen Eindruck davon machen, wie es ist, ohne tägliche News des RTL-Rosenkavaliers auszukommen.

Meldete sich der Influencer nahezu täglich bei seinen Fans, wurden seine Statusmeldungen zuletzt immer weniger.

"Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen." Die Folge: Schlaf- und Konzentrationsschwierigkeiten.

Um die fortan in den Griff zu bekommen, will Andrej sein Handy nur noch gelegentlich nutzen. "Es ist jetzt höchste Zeit, das Handy mal bei Seite zu legen und sich ausschließlich auf die positiven Dinge in der realen Welt zu fokussieren."

Richtig Kritik hatte das Model auch wegen seiner heftigen Mobbing-Attacken gegen Eva Benetatou (32) im "Sommerhaus der Stars" vor vier Jahren einstecken müssen.