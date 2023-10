"Fast 'nen Schock bekommen": Andrej Mangold kann nicht glauben, was in Köln passiert

Ex-Bachelor Andrej Mangold (36) muss sich erst wieder an das Wetter in Köln gewöhnen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dregold

"Hab schon wieder Lust auf Urlaub, bei dem kalten und nassen Wetter hier, daher ein Griechenland-Throwback", teilte der ehemalige "Bachelor" von 2019 seinen rund 258.000 Followern in seinem neuesten Instagram-Beitrag mit.

Und das hatte einen bestimmten Grund: Denn als der Ex-Freund von Jennifer Lange (30) seine Wohnung in Köln verließ, konnte er seinen Augen nicht trauen.

"Fast 'nen Schock bekommen, als ich ohne Wettercheck aus der Tür bin", ließ er seine Anhänger wissen und zeigte dabei noch an, dass es am frühen Morgen lediglich drei Grad in der Domstadt waren.

Anscheinend viel zu kalt für "Dregold", der es lieber wärmer mag. So war der Ex-Rosenkavalier zuletzt eine Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um einem Preseason-Game der NBA zwischen den Dallas Mavericks und den Minnesota Timberwolves beizuwohnen.

Die Temperaturen dort: Zwischen 30 und 35 Grad - genau das Richtige für den 36-Jährigen.