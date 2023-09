Andrej Mangold verliert die Fassung! Was hat Hansi Flick mit seiner Wutrede zu tun?

Köln - Andrej Mangold (36) hat genug! Dem Ex-Rosenkavalier ging am Wochenende eine Sache dermaßen auf die Nerven, dass man angesichts seiner Aussagen von einer kleinen Verschwörung sprechen könne. Aber was hat den Sonnyboy derart erzürnt?

Bei Instagram hatte Andrej Mangold sein Wut-Statement abgesetzt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Wie so oft spielt dabei natürlich auch der Sport eine tragende Rolle! Aber nicht irgendeine Sportart, sondern Andrejs Parade-Disziplin: Basketball!

Nur Minuten nach dem sensationellen WM-Triumph der DBB-Auswahl im Finale gegen Serbien platzte dem Ex-"Bachelor" buchstäblich der Kragen.

Aber nicht, weil sich der DBB in einer offiziellen Pressemitteilung einen kleinen Text-Fauxpas leistete, sondern wegen des DFB!

Ja, richtig gelesen. Der Deutsche Fußball-Bund brachte "Dregold" auf die Palme.

Hintergrund: Die Verantwortlichen um "Tante Käthe" Rudi Völler (63) zogen am Sonntagnachmittag die Reißleine und trennten sich erstmals in der Geschichte von einem Bundestrainer. Zu viel für den sonst in sich ruhenden Andrej!