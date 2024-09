Comeback nach Rampenlichtpause: Ex-Bachelor Andrej Mangold macht bei dieser TV-Show mit!

Köln - Einige Monate lang war Ex-Bachelor Andrej Mangold (37) nicht mehr im TV zu sehen. Der 37-Jährige hatte sich nach der Teilnahme an diversen Reality-Formaten ( Der Bachelor , Das Sommerhaus der Stars , Kampf der Reality-Stars ) für einige Zeit vom Rampenlicht verabschiedet. Nun kehrt der 37-Jährige zurück, und zwar für eine Show, die ihm wie auf den Leib geschneidert sein dürfte.

Startet nach einer längeren TV-Pause wieder im Fernsehen durch: Ex-Bachelor Andrej Mangold (37) nimmt an einer Sport-Activity-Show namens "EXATLON Germany" teil. © Screenshot: Instagram/dregold

Wie Mangold der BILD verriet, wird er an der neuen Sport-Activity-Show "EXATLON Germany - Die Mega Challenge" des Senders SPORT1 teilnehmen. Sowohl Profisportler als auch Reality-TV-Bekanntheiten messen sich darin über mehrere Wochen hinweg in unterschiedlichen Challenges. Darüber hinaus leben alle Athleten während der Dreharbeiten in einem Camp und werden rund um die Uhr von Kameras begleitet.

Mangold freut sich auf die Herausforderung, die seiner Ansicht nach perfekt zu seinem Leben als ehemaliger Sportprofi passt. "Es wird toll sein, wieder vor der Kamera zu stehen und das Ganze mit meiner Leidenschaft, dem Sport, verbinden zu können", so der ehemalige deutsche Basketballnationalspieler.

Laut SPORT1 wird "EXATLON Germany" am 16. September erstmals und dann immer Montag bis Freitag um 20:15 Uhr zu sehen sein. Schauplatz der Show ist die Dominikanische Republik.

Vonseiten des Senders heißt es: "Die Zuschauer können sich auf große Emotionen, spektakuläre Leistungen und intime Lagerfeuer-Momente freuen." Moderiert wird die Sendung von Jochen Stutzky (43).

Die Promi-Sport-Show "EXATLON" war bereits in anderen Ländern ein großer Erfolg. Nun soll sie auch in Deutschland Sport- wie Reality-Begeisterte vor den Bildschirm locken.