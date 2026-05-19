Nach Hochzeit: Andrej Mangold und seine Annika verraten weitere Details
München - Da sind zwei aber richtig in Liebes-Laune! Andrej Mangold (39) und Ehefrau Annika Jung (34) haben kurz nach ihrer standesamtlichen Hochzeit romantische Details rund um eine Mega-Party verraten.
Seit mittlerweile drei Monaten schweben der ehemalige RTL-Rosenkavalier und seine Partnerin - nach Kurzzeit-Trennung - wieder auf Wolke sieben.
Zusammen hat das frisch vermählte Ehepaar jetzt bei Promiflash verraten, dass es bei der jüngsten standesamtlichen Trauung aber nicht bleiben soll.
Denn: Schon bald wollen Andrej und Annika eine riesige Sause feiern, um das frischgebackene Eheglück zu zelebrieren und zu begießen.
Anders als vor der Hochzeit im engsten familiären Rahmen sollen bei der geplanten Feier jede Menge Freunde mit dabei sein. "Uns ist wichtig, dass bei der größeren Feier wirklich alle Freunde dabei sind, die uns am Herzen liegen", kündigt Andrej an.
Eine Sache steht dabei aktuell besonders im Fokus: die Suche nach einer geeigneten Location. Die zu finden könnte schwieriger sein als gedacht ...
Diese Promi-Hochzeit hat es Andrej und Annika angetan
Das wissen auch die baldigen Eltern, die so früh wie möglich sämtliche Einladungen raushauen wollen.
"Jetzt geht es erstmal auf Location-Suche. Wir möchten alles mit genug Vorlauf planen, damit unsere Gäste frühzeitig Bescheid wissen und sich die Zeit auch wirklich freihalten können."
Beim Thema Dekoration, Party und Drumherum scheinen Andrej und Annika ausgerechnet bei einem anderen Reality-Pärchen jede Menge Inspiration gesammelt zu haben - nämlich Leila (30) und Mike Heiter (34).
"Dort konnten wir schon viele schöne Eindrücke sammeln", schwärmt der ehemalige Basketball-Nationalspieler über die Hochzeit an der italienischen Amalfiküste.
Ihrer Liebe die finale Kirsche aufsetzen soll schon bald die Geburt des gemeinsamen Nachwuchses. Details rund um Geschlecht oder Geburtstermin behält das frische Ehepaar aber (noch) für sich.
Titelfoto: IMAGO / Future Image