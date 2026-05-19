Nach Hochzeit: Andrej Mangold und seine Annika verraten weitere Details

München - Da sind zwei aber richtig in Liebes-Laune! Andrej Mangold (39) und Ehefrau Annika Jung (34) haben kurz nach ihrer standesamtlichen Hochzeit romantische Details rund um eine Mega-Party verraten.

Anfang März ließen Andrej Mangold und Annika Jung die Baby-Bombe platzen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Seit mittlerweile drei Monaten schweben der ehemalige RTL-Rosenkavalier und seine Partnerin - nach Kurzzeit-Trennung - wieder auf Wolke sieben.

Zusammen hat das frisch vermählte Ehepaar jetzt bei Promiflash verraten, dass es bei der jüngsten standesamtlichen Trauung aber nicht bleiben soll.

Denn: Schon bald wollen Andrej und Annika eine riesige Sause feiern, um das frischgebackene Eheglück zu zelebrieren und zu begießen.

Anders als vor der Hochzeit im engsten familiären Rahmen sollen bei der geplanten Feier jede Menge Freunde mit dabei sein. "Uns ist wichtig, dass bei der größeren Feier wirklich alle Freunde dabei sind, die uns am Herzen liegen", kündigt Andrej an.

Eine Sache steht dabei aktuell besonders im Fokus: die Suche nach einer geeigneten Location. Die zu finden könnte schwieriger sein als gedacht ...