Saftige Kritik von Andrej Mangold: Deshalb attackiert er jetzt verantwortungslose Familienväter
München - Nach dem Aufruf zum Thema finanzielle Baby-Schlupflöcher nimmt sich Andrej Mangold (39) jetzt die Herren der Schöpfung zur Brust! Insbesondere eine Gruppe macht den Neu-Papa fassungslos ...
Zum Start der neuen Woche hatte sich der Ex-Bachelor bei seinen Fans gemeldet und über ein nach der Geburt seines Sohnes entstandenes finanzielles Haushaltsloch geklagt.
Nicht wenige User - speziell Mütter - scheinen sich daraufhin beim 39-Jährigen gemeldet und über ihre Negativerfahrungen in den eigenen vier Wänden gesprochen zu haben.
"Einige eurer Nachrichten sind mir wirklich sehr nahegegangen und haben mich ehrlich gesagt auch traurig und wütend gemacht", leitet Andrej seine Instagram-Story ein.
Denn: Der frischgebackene Papa ist erschrocken über das Verhalten einiger Männer, die sich ihrer Verantwortung als Papa entziehen und die Arbeit der Partnerin überlassen.
"Liebe Männer: Ob ihr zusammen seid, beziehungsweise eure Beziehung hält oder nicht, ändert nichts an eurer Verantwortung als Vater."
Andrej Mangold fassungslos
Ihm zufolge sei auch ein "anstrengender Beruf" keine Ausrede, um nicht ausreichend für den Nachwuchs zu sorgen. "[...] Darf nicht automatisch bedeuten, dass die Frau dauerhaft alles alleine tragen muss (ausgenommen natürlich, wenn ihr euch untereinander so dafür verständigt habt)", kritisiert Mangold aus seinem Elfenbeinturm heraus.
Allerdings: Im Gegensatz zu vielen anderen Familien verdienen er und Frau Annika (34) ihr Geld hauptsächlich im Netz, sind daher nicht an bestimmte Orte oder andere Verpflichtungen gebunden.
"Ein Kind ist kein Thema, aus dem man sich zurückziehen kann, wenn es anstrengend wird oder nicht mehr ins eigene Leben passt. Also seid da. Kümmert euch. Übernehmt Verantwortung", lautet der Appell an sämtliche Väter.
Zum Ende seiner Kritik dankt der 39-Jährige allen Müttern, die sich tagtäglich um ihre Familie und Kinder kümmern. "Jede Mama, die sich jeden Tag alleine durchkämpfen muss, mit oder ohne Partner, hat meinen allergrößten Respekt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold