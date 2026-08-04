Saftige Kritik von Andrej Mangold: Deshalb attackiert er jetzt verantwortungslose Familienväter

München - Nach dem Aufruf zum Thema finanzielle Baby-Schlupflöcher nimmt sich Andrej Mangold (39) jetzt die Herren der Schöpfung zur Brust! Insbesondere eine Gruppe macht den Neu-Papa fassungslos ...

Andrej (39) und Annika Mangold (34) durften Ende Juli ihren Sohn auf der Welt begrüßen. © IMAGO / Future Image

Zum Start der neuen Woche hatte sich der Ex-Bachelor bei seinen Fans gemeldet und über ein nach der Geburt seines Sohnes entstandenes finanzielles Haushaltsloch geklagt.

Nicht wenige User - speziell Mütter - scheinen sich daraufhin beim 39-Jährigen gemeldet und über ihre Negativerfahrungen in den eigenen vier Wänden gesprochen zu haben.

"Einige eurer Nachrichten sind mir wirklich sehr nahegegangen und haben mich ehrlich gesagt auch traurig und wütend gemacht", leitet Andrej seine Instagram-Story ein.

Denn: Der frischgebackene Papa ist erschrocken über das Verhalten einiger Männer, die sich ihrer Verantwortung als Papa entziehen und die Arbeit der Partnerin überlassen.

"Liebe Männer: Ob ihr zusammen seid, beziehungsweise eure Beziehung hält oder nicht, ändert nichts an eurer Verantwortung als Vater."