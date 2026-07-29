Andrej Mangold von Baby-Kritik genervt: "Das hat einen medizinischen Hintergrund"

München - Ziehen da etwa dunkle Wolken auf über dem Paradies von Neu-Papa Andrej Mangold (39)? Der Ex-Rosenverteiler hat sich zuletzt mit einer unmissverständlichen Ansage an einen Teil seiner Community gerichtet.

Zusammen mit Ehefrau Annika Mangold freut sich der Ex-Bachelor über seinen ersten Nachwuchs. © Christoph Schmidt/dpa

Auslöser dessen war die Tatsache, dass manche User die Baby-Routine infrage gestellt haben, dass der 39-Jährige seinen Sohn alle zwei bis drei Stunden aufweckt.

Offenbar Grund genug, um einmal kräftig in die Tasten zu hauen und kritischen Stimmen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

"Ihr seht hier jeden Tag nur einen kleinen Ausschnitt unseres Alltags und hinter jeder Situation steckt meistens deutlich mehr", heißt es zum Start seines Instagram-Statements.

Kurz darauf die Klarstellung: "Dass wir unseren Kleinen anfangs teilweise alle zwei bis drei Stunden geweckt haben, hatte einen medizinischen Hintergrund."

Demnach dreht es sich dabei vor allem um das Gewicht des Babys und den Bilirubin-Wert des Neugeborenen. "Da erhöhte Werte zu einer Neugeborenengelbsucht führen können. In dieser Phase ist trinken besonders wichtig", stellt Andrej klar.