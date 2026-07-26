Andrej Mangold und Annika Jung im siebten Himmel: Das Baby ist da!

München - Zuckersüße Neuigkeiten rund um Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (39)! Der ehemalige TV-Bachelor ist zum ersten Mal Papa geworden.

Andrej Mangold und Annika Jung sind kürzlich erstmals Eltern geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Etwas mehr als ein Jahr nach dem romantischen Liebes-Comeback mit Ehefrau Annika Jung (34) hat der langjährige Basketballer seinen ersten Nachwuchs bekommen.

Der Ex-Freund von Jennifer Lange (32) scheint derart im siebten Himmel zu schweben, dass er die frohe Kunde gleich im Netz mit seinen Fans teilte.

"Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment", heißt es zum Start in seine Liebeserklärung an seinen Sohnemann.

In seiner Instagram-Story offenbart der 39-Jährige, dass Ehefrau Annika die Geburt bestens überstanden hat und sowohl Mama als auch Sohn wohlauf seien.

"Das Wichtigste ist: Mama und unserem kleinen Schatz geht es gut", heißt es in seinem ersten Statement als frischgebackener Papa.

Mehr als 24 Stunden soll seine bessere Hälfte mit Wehen im Kreißsaal verbracht und sich auf die anstehende Geburt vorbereitet haben.