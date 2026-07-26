Andrej Mangold und Annika Jung im siebten Himmel: Das Baby ist da!
München - Zuckersüße Neuigkeiten rund um Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (39)! Der ehemalige TV-Bachelor ist zum ersten Mal Papa geworden.
Etwas mehr als ein Jahr nach dem romantischen Liebes-Comeback mit Ehefrau Annika Jung (34) hat der langjährige Basketballer seinen ersten Nachwuchs bekommen.
Der Ex-Freund von Jennifer Lange (32) scheint derart im siebten Himmel zu schweben, dass er die frohe Kunde gleich im Netz mit seinen Fans teilte.
"Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment", heißt es zum Start in seine Liebeserklärung an seinen Sohnemann.
In seiner Instagram-Story offenbart der 39-Jährige, dass Ehefrau Annika die Geburt bestens überstanden hat und sowohl Mama als auch Sohn wohlauf seien.
"Das Wichtigste ist: Mama und unserem kleinen Schatz geht es gut", heißt es in seinem ersten Statement als frischgebackener Papa.
Mehr als 24 Stunden soll seine bessere Hälfte mit Wehen im Kreißsaal verbracht und sich auf die anstehende Geburt vorbereitet haben.
Andrej Mangold will Familie beschützen
Für Andrej selbst blieb allerdings nicht viel mehr als die Beobachterrolle übrig. "Die Reise gemeinsam mit Anni durch die Geburt unseres Sohnes zu gehen, war die emotionalste Erfahrung meines Lebens", stellt er klar.
"Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann."
Bereits Tage vor der Entbindung habe sich seinen Schilderungen zufolge das Gefühl breitgemacht, nicht nur als Papa, sondern vielmehr als Beschützer zu agieren, deutet er an.
"Danke von Herzen für eure unzähligen Nachrichten, Glückwünsche und eure Anteilnahme. Das bedeutet uns wirklich unglaublich viel."
Den Namen ihres Sohnes wollen die zwei vorerst noch für sich behalten. So viel ist allerdings bekannt: Annika und Andrej haben sich für einen Doppelnamen entschieden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold